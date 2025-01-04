タレント有吉弘行（50）が3日、NHK「みんなのベスト紅白生放送！お正月スペシャル」（午後7時20分）に出演。大みそかに放送され、自身が2年連続で司会を務めたNHK紅白歌合戦に向けてダンスを練習したことや、本番の様子などを明かした。有吉は、紅白歌合戦の本番前には「ダンスね。ダンス、ダンス、ダンスで番組に貢献したいと思います」と話していた。VTR内で番組スタッフから「ダンスは有吉さんから『やりたい』と言ったって聞