ニデック京都タワーがJAF京都支部と共催で、2025年1月26日(日)に「階段のぼり」イベントを開催します。京都タワーが開業60周年を迎えた記念として、普段は立ち入れない非公開らせん階段355段を特別開放し、展望室を目指して登るというもの。2019年以来6年ぶりの開催となります。階段を登りきると、オリジナルデザインの「ニデック京都タワー×JAFコラボ階段のぼり認定証」を先着1,500名限定でプレゼント。イベント開催日時は2025年