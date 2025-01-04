上越市の水族館ではことしの干支「ヘビ」にちなんだ展示や催しが行われ、家族連れなどで賑わいました。上越市の水族博物館「うみがたり」。大きな水槽でエサを与えるのはことしの干支・ヘビの格好をした「ヘビダイバー」です。お正月ムードを盛り上げようと企画しました。＜子どもは＞「かわいかった」また、ヘビにちなんだ生き物の展示も行われ、子どもたちは興味津々。＜子どもは＞Ｑ.ヘビ好き？「いやだー」