国の重要無形文化財保持者の能楽師・大島政允さんらによる能楽コンサートが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】岡山市で “初春能楽コンサート”世代を超えて家族で能楽の楽しさ知って能囃子の手ほどきも【岡山】 （演奏）「高砂」正月に新春を祝う伝統芸能に家族で親しんでもらおうと、福山市で能楽堂を運営する“大島会”が企画。能の代表的な祝言曲「高砂」や「羽衣」の、最も面白い部分や見どころを