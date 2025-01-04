妊娠中は精神不安定になりやすいって本で見たし…彼氏と付き合い始めて2年、そろそろ結婚を考えていたら!?／デリカシー皆無ママ友（1）無神経な人…では済まされない！女友達との壮絶なトラブル妊娠をきっかけに結婚することになったさおり。幼馴染の友人・満里奈に報告すると、「順番を間違えたんじゃない？」と驚くべき言葉を返されます。ところが、その後、満里奈も妊娠を機に結婚。同じ時期に出産を控えたママ友として、モヤモ