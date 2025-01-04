第74回中山金杯（5日／GIII、中山芝2000m）には、天皇賞・秋3着のホウオウビスケッツ、昨年覇者リカンカブール、同コースの紫苑S勝ち馬クリスマスパレードなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し「S」「A」「B」の3段階で評価した有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ギャラクシーナイト」を取り上げる。 ■ギャラクシーナイト 【中間調整】昨年9月に3勝クラスを快勝。昇級初