インタビューに答えるJR九州の古宮洋二社長JR九州の古宮洋二社長は4日までに共同通信などのインタビューに応じ、JRグループ初の実用化を遂げた列車の有人自動運転を「どんどん広げていきたい」と述べ、導入拡大に意欲を示した。新技術の活用は「将来の鉄道の維持に向け、一番大切だ」と強調した。昨年3月から香椎線で本格運用した自動運転は、ボタンを押すだけで出発から停止まで自動制御でき、運転士は乗務の必要がない。人手