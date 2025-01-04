国民スポーツ大会での上位進出を目指し、陸上競技の代表候補選手たちの合宿が熊本市で行われています。 この合宿は、今年9月に滋賀県で開幕する国民スポーツ大会に向けて、選手の育成・強化を目的に1月4日と５日、行われます。 中学2年生から社会人までの熊本県代表候補の62人が参加。 中には、熊本西高校出身でパリオリンピック™男子400mハードルに出場した筒江海斗（つつえ・かいと）選手（26）の姿