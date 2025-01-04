高速道路の上りはUターンラッシュで各地で渋滞が発生しています。高速道路の情報です。4日午後4時半現在、各高速道路の上りで混み合っています。中央道では相模湖インターチェンジ付近で事故の影響もあり、16キロの渋滞となっています。東北道は羽生パーキングエリア付近で14キロ、関越道は高坂サービスエリア付近と花園インターチェンジ付近でそれぞれ11キロの渋滞が発生しています。