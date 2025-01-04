Ｆ１のＲＢに所属する角田裕毅（２４）が親グループであるレッドブルへの昇格を逃して?不可解落選?と波紋が広がる中で、Ｆ１優勝経験があり引退後はスチュワード（審査委員）も務める重鎮ジョニー・ハーバート氏が角田は将来的にチャンピオン級のレーサーになると太鼓判を押した。角田は性能が劣るＲＢのマシンで今季自己最多となる９回の入賞を果たすなど急成長。レッドブルでセルジオ・ペレスの更迭論が浮上した際には有力候