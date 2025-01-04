Mike StoneKanishka Singh[３日 ロイター] - バイデン米政権は、イスラエルへの８０億ドルの武器売却案を議会に通知した。米当局者が３日明らかにした。米国は、パレスチナ自治区ガザでの戦争で数万人の死者を出したイスラエルへの支持継続を改めて明確にした形だ。売却案は下院と上院の委員会の承認を必要とする。米ニュースサイトのアクシオスによると、戦闘機や攻撃ヘリコプター用の弾薬や砲弾、小直径爆弾や弾頭も含まれ