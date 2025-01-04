【モデルプレス＝2025/01/04】歌手でタレントの渡辺美奈代が2025年1月2日、自身のオフィシャルブログ更新。家族で初詣に訪れたことを明かした。【写真】渡辺美奈代、夫＆イケメン息子との家族ショット◆渡辺美奈代、家族で初詣へ渡辺は「家族で」と題してブログを更新し、「毎年恒例家族で初詣」と家族で神社に訪れた際の写真を公開。続けて更新されたブログでは「恒例のおみくじ」「私と愛弥（長男）は末吉 名月（次男）は中吉 も