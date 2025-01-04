【モデルプレス＝2025/01/04】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が2025年1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。いとこの子どもとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、親戚の子とキス寸前◆仲川瑠夏、いとこの子どもとの2ショット仲川は「そいや正月いとこの子どもがあざとプロすぎたぴ」と親戚の子どもと寄り添う様子を公開。仲川が子どものことを抱っこして、キス寸前とも言え