乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（小学館）より、新規カットが公開された。【写真】乃木坂46・五百城茉央、すっぴん＆ポニーテールに美しさ際立つカット乃木坂46の5期生として初のソロ写真集となる本作。撮影地・ポルトガルで19歳の五百城の姿を収めた。この度公開されたのは、湖に飛び込んだ後、ほぼすっぴんでポニーテールになった姿を捉えたカット。自然な表情に一緒に住んでいるかのような錯覚を起こ