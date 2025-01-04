国民民主党の玉木雄一郎代表（役職停止中）が４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。箱根駅伝に映り込んだ人物に反応した。３日に行われた箱根駅伝の復路９区で、オープン参加の関東学生連合で２９歳の東大大学院・古川大晃（博士４年）が力走した。横浜駅前の給水ポイントで同大学院の八田秀雄教授が登場。給水ボトルを手渡し、数十メートル並走して最後は両手を３回突き上げた。東大陸上部で十種競技に取り組んでいた