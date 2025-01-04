■全国の5日の天気日本付近は広く高気圧に覆われる見込みです。西日本や太平洋側は、広い範囲で晴れるでしょう。北陸や北日本日本海側の雪や雨も日中は、いったんやみそうです。ただ、午後は日本海に低気圧が進み、西から湿った空気が流れ込みそうです。夜は九州で雨、北日本の日本海側は再び雪の降る所が多くなるでしょう。朝は寒気や放射冷却の影響で、全国的に冷え込みが強まりそうです。東日本や西日本でも0℃前後まで下がり、