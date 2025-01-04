2つの連続不審死事件の犯人として死刑をくだされ、2023年に収容先の広島拘置所で死亡した上田美由紀死刑囚。亡くなる前に彼女が没頭した「ある趣味」とは？そして彼女を支える「謎の支援者」とは？ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『殺人の追憶』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）2022年に死去…《鳥取連続不審死事件》上田美由紀の人生を変えた「ある男」亡くなった上田美由