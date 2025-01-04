〈「わかっているだけで6人が死亡」《鳥取連続不審死事件》上田美由紀が亡くなる前に匂わせた「ある支援者＝東京の父親」の存在〉から続く2023年に収容先の広島拘置所で死亡した上田美由紀死刑囚だが、生前、彼女は和歌山毒物カレー事件の林真須美死刑囚に訴えられていた。亡くなる前の上田美由紀が取材したジャーナリストに語った、林真須美への「共感と戸惑い」とは？ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『殺人の追