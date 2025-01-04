４日午前７時頃、北海道増毛町舎熊で、付近住民が車で通勤途中、雪上にクマの足跡を発見し、道警留萌署に通報した。同署の発表によると、足跡は直径約３０〜４０センチで体長約２メートルの成獣とみられる。足跡は北側の山から南側の山に向かうようにあったといい、約１００メートル離れた場所には民家があるため同署が注意を呼びかけている。