2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第1位は、こちら！（初公開日 2024/09/22）。【変わりすぎ！】「陰キャの3軍男子」→「超イケメン」に変身したひやニキさん（写真多数）＊＊＊「自分の味方になってくれる人間をたくさん作れるように、今から見た目だけは磨いとけ、とは言いたくなりますね。それで今があるわけなので」高校時代は陰キャな見た目から、クラスメイトにもい