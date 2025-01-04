「ド」と大きく書かれている情熱価格の「ピープルブランド」（PB）商品を展開しているドン・キホーテ。よくあるプライベートブランド（PB）のように、他社商品のパッケージを変えて売るだけということはせず、オリジナル感のある商品を生み出し続けるプライドはやっぱりドンキらしさゆえだろう。このPB商品は食品だけでも1000種類程度を展開している。そんな中でドンキが展開するご飯に合う「めしとも」が大進化を遂げていた。親戚