火災の影響で京急本線が始発から運転を見合わせました。きょう未明、横浜市南区の住宅で「炎と黒煙が出ている」と110番通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元の住宅1棟が全焼したほか、隣の住宅1棟が半焼、さらに、隣接する京急電鉄の踏切の設備が燃えました。けが人はいませんでした。京急電鉄によりますと、この火事の影響で京急本線は始発からおよそ11時間半にわたり、一部区間で運転を見合わせま