ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」は4日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの八木栞（21）が体調不良のため、この日予定されていたコンサートを欠席すると発表した。同Xでは「メンバーの八木栞ですが体調不良のため1/4(土)に開催する Hello! Project 2025 Winter Fes.「各」品川ステラボール公演を欠席とさせて頂きます」と報告。「尚、欠席に伴うチケットの払い戻しはございませんので、