俳優の古田新太（59）が4日放送のTOKYOFM「GrandSeikopresentsMyTimeMyStory」（土曜正午）にゲスト出演。昨年に負った大ケガについて語った。昨年3月に自宅で転倒し頭部を50針縫う大ケガを負った古田。「妻はパニックでしたよ」と当時を振り返った。「卓上コンロをちゃぶ台に置いてた」と当時の状況を説明。お酒も入っていたため、転倒し「そこに頭突きかましたんだよ」とケガに至った理由を明かした。パー