フランス東部で訓練するウクライナ兵＝2024年11月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのキーウ（キエフ）国際社会学研究所は3日、ロシアの侵攻に関して昨年12月に行った世論調査結果を発表した。ロシアが東部・南部4州とクリミア半島の占領を継続するものの、ウクライナが北大西洋条約機構（NATO）に加盟して真の安全保障を確保するとの戦争終結シナリオに64％が賛成すると回答した。昨年6月の調査と比べて17ポイント