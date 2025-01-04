伝統装束をまとい、平安時代の貴族らが興じた蹴鞠を奉納する「蹴鞠初め」＝4日午後、京都市左京区の下鴨神社京都市左京区の下鴨神社で4日、平安時代の貴族らが興じた蹴鞠を奉納する「蹴鞠初め」が行われた。烏帽子や水干などの伝統装束をまとった男女が、地面に落ちないよう鞠を蹴り合う華麗な技を披露した。継承する蹴鞠保存会のメンバーが8人で輪になり、「アリ」「ヤア」「オウ」と声をかけながら鞠を回し合った。蹴り合い