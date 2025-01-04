元モーニング娘。の加護亜依（３６）が１２月３０日放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演した。１８歳だった２００６年２月・飲食店で喫煙→謹慎処分→１９歳の２００７年３月・草津温泉で喫煙→懲戒解雇→芸能活動休止となった一連の騒動を説明。「１度目の謹慎処分で１年間の禁煙をしたのに、草津温泉で吸ってしまった２度目の喫煙は人生最大のしくじりだったと反省しています」と語った。「２度