茨城県北茨城市の常磐道中郷サービスエリアで駐車中の乗用車が炎上しました。乗用車に人は乗っておらず、けがをした人はいませんでした。車のボンネットから激しく炎が上がっています。4日午前11時半ごろ、北茨城市の常磐道中郷サービスエリアで「駐車中の車のボンネットから白煙が上がっている」とサービスエリアの職員から119番通報がありました。消防車など4台が出動し、火はおよそ30分ほどで消し止められました。乗