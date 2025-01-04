女優の飯島直子（56）が3日、インスタグラムで豪華な正月料理の写真をアップし、「塩分過多で顔パンパンです」と明かした。和田アキ子「お正月早々、右目がおかしい」飯島は「こんばんはまったりしてますか」と書き出し、「3日間ダラダラ食いし塩分過多で顔パンパンです姉は3日間で2キロ目方が増えたそうです正月、カラダにわるいな『正月病』というのがあるらしいのでみんな気をつけようね」と食べ過ぎを反省しつ