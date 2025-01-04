ド軍、元プロスペクトのカルタヤがDFAにドジャースは3日（日本時間4日）、KBO（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムを利用した金慧成（キム・ヘソン）内野手の獲得を発表した。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」のアンソニー・フランコ記者は「ドジャースは元プロスペクトのディエゴ・カルタヤ捕手にDFA（事実上の戦力外）を通告した。3年契約を結んだキム・ヘソンの為に40人枠を空けるため」と報じてい