日本のアニメを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「伪恋」の意味は？中国語で「伪恋」と表す日本のアニメはなんでしょうか？ヒントは、2011年に読切版が少年ジャンプNEXT!に掲載されたのち、週刊少年ジャンプにて連載された漫画が原作のアニメです。いったい、中国語で「伪恋」と表される日本のアニメはなんでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて