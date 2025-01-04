韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「맵찔이（メッチリ）」の意味は？「맵찔이（メッチリ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、辛い食べ物が多い韓国ならではの言葉です。いったい、「맵찔이（メッチリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たし