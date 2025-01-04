【モデルプレス＝2025/01/04】女優の上白石萌歌が3日、自身のInstagramのストーリーズを更新。幼少期の写真を公開した。【写真】上白石萌歌の幼少期ショット◆上白石萌歌、幼少期ショット公開ストーリーズの質問箱機能でファンからの質問やリクエストに応えていった上白石。幼少期の未公開写真が欲しいといった声に応える形で「と、特別だよ…」と可愛らしい写真を公開した。写真では、学校での行事とみられる場で衣装を着た上白石