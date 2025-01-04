モデルの近藤千尋（35）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫で「ジャングルポケット」の太田博久（41）と3人の娘、さらに両家家族で旅行に出かけたことを報告した。近藤は「wintervacation今年も両家家族とみんなで旅行です」とつづり、毎年恒例の家族旅行に出かけたことを報告した。夫の太田と腕を組むラブラブなオフショットも公開した。この投稿には「両家で旅行ってすごー！仲良しでいいね」「仲良い家族楽しい