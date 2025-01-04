ユーハイムでは、バレンタインに向けたスイーツを限定で発売いたします。関東は2025年1月9日(木)、公式オンラインショップでは2025年1月14日(火)、北海道･関西では2025年1月15日(水)以降、順次取り扱いをスタートいたします。こだわりのチョコレートをたっぷりと使った、バレンタイン限定のスイーツが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 バレンタイン商品が今年も登場 洋菓子ブラ