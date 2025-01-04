存命中で世界最高齢とされた116歳の糸岡富子さん＝兵庫県芦屋市＝が、昨年12月29日に老衰で亡くなった。厚生労働省と芦屋市が1月4日、発表した。糸岡さんは世界最高齢としてギネス世界記録に認定されていた。厚生労働省が入るビル＝東京・霞が関同市などによると、糸岡さんは入所していた市内の特別養護老人ホーム（特養）で死去した。1908（明治41）年、大阪市で3人きょうだいの長女として生まれた。昨夏、ギネス世界記録に認