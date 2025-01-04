年末年始をふるさとや海外などで過ごした人のUターンラッシュで交通機関は混雑しています。映像は神奈川県中央部にある東名高速綾瀬スマートIC付近の4日午後5時現在の様子です。画面右側、渋滞しているのが上り、東京方面で、この付近は4車線あります。日本道路交通情報センターによりますと、午後4時30分時点で、上り線は東名高速太郎ケ尾トンネル付近で16キロ、東北道上河内SA付近で15キロの渋滞となっています。ネパールから帰