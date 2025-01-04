京都市中京区寺町通蛸薬師上ルに、3万円のラーメンを提供する店が誕生した。スープにこだわったラーメンに、ヒレ肉の中の最高級部位「シャトーブリアン」のステーキが付く。ラーメンにあるとされる「千円の壁」を粉みじんに粉砕する国内最高峰の驚異的な価格ながら、旺盛な消費力を誇る外国人観光客らに人気という。【写真】３万円の「将軍和麺」。シャトーブリアンのステーキが付きます「InnovationShip（イノベーションシ