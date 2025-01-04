みなさんの家にウォーターサーバーはありますか？美味しい水が手軽に飲めたりいつでも熱いお湯が使えたりと、あると便利なウォーターサーバー。子育てに追われる毎日で重宝している人も多いのではないでしょうか。今回はそんなウォーターサーバーにまつわる楽しいエピソードをママスタセレクトのママたちから集めました！オムニバス形式でお届けします。第4話シキさんの場合・必死すぎて怖い【編集部コメント】ショッピング