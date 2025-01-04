浦和レッズは4日、ジュピラー・プロ・リーグ(ベルギー1部)のKVコルトレイクからMF金子拓郎(27)の完全移籍加入を発表した。金子は埼玉県出身で、前橋育英高校、日本大学と進学。2020年に北海道コンサドーレ札幌でプロ入りし、2023年7月にクロアチアのディナモ・ザグレブへ期限付き移籍した。2023-24シーズンはクロアチア屈指の強豪で公式戦41試合5得点6アシストを記録すると、2024年7月にコルトレイクへ完全移籍。ベルギーでも主力