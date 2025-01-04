大分トリニータは4日、横浜F・マリノスのMF榊原彗悟(24)の完全移籍加入を発表した。榊原は横浜FMの下部組織出身で、2022年に日本フットボールリーグ(JFL)のラインメール青森FCから横浜FMへ完全移籍。初年度は期限付き移籍の形で青森にとどまった。2023年に横浜に本格復帰し、J1リーグで3試合プレー。2024年は出場機会を増やしてJ1で10試合1得点を記録。天皇杯で2試合、2023-24シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)で5試合、2024