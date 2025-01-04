グラビアアイドルの下村明香(福岡県生まれ)が自身のXを更新。新春ショットを公開した。「グラドルだけど服着てても褒めてください」と綴り投稿したのは、淡い青いの晴れ着姿を披露。福岡の祖母の家で年末年始を過ごしたことを明かし、露出度の高いグラビアで人気の25歳が淑やかな姿で写真に納まっている。この投稿にファンからは「脱いでるだけが全てじゃ無いです」「和服はいいですよねぇ」「ふだん水着な人が服を着ている