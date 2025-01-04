【ワシントン＝淵上隆悠】米国務省は３日、ブリンケン国務長官が４〜９日に日本、韓国、フランスを歴訪すると発表した。日本では岩屋外相と会談し、２０日に退陣するバイデン米政権下で深化した日米関係を振り返り、同盟の重要性を確認する。日本政府によると、石破首相への表敬訪問も調整している。ブリンケン氏は来日に先立ち、韓国も訪れる。尹錫悦（ユンソンニョル）大統領らの弾劾訴追で政治の混乱が続く中、趙兌烈（チョ