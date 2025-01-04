小泉進次郎氏が3日、自身のXを更新。俳優のムロツヨシとの2ショットを公開した。【写真あり】意外とレア？小泉進次郎氏とムロツヨシの2ショット進次郎氏は「新年初ムロさん。家族の集まりに完全に溶け込むムロさんの溶け込み力、凄まじい。もう家族のどんな集まりにいても驚かない…。髪型も親父に近づいてきてるし。お互い今年を良い一年にしましょう」と記した。この投稿に、SNS上では「すっかり小泉家の一員！」「溶け込