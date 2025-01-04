横浜市南区の京急線の沿線の住宅が全焼した火事の影響で、京急線は横浜駅と上大岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時33分に運転を再開しました。【映像】全焼した住宅4日午前2時半ごろ、横浜市南区の京急線の南太田駅と井土ヶ谷駅の間の沿線にある木造2階建ての住宅から火が出ました。火事は午前5時すぎに消し止められ、けがをした人はいませんでしたが、火元の住宅が全焼するなどしたほか、京急線の踏切警