ウッチャンナンチャン内村光良（60）が3日放送のNHK正月特番「タモリと鶴瓶の新春！初しゃべり会」にゲスト出演。ハワイの笑福亭鶴瓶（73）の別荘に行った時のエピソードを明かした。内村が25歳の時、フジテレビ系「笑っていいとも！」でハワイに行き、鶴瓶の別荘にみんなで行ったという。内村はタモリ（79）と鶴瓶の「2人がお酒が進んだのか、全裸になりはじめた」と暴露。すると鶴瓶が「この人（タモリ）ね…高いつぼをここ（頭