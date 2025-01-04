新日本プロレス４日の東京ドーム大会で行われた「ＩＷＧＰ世界ヘビー級王座挑戦権争奪ニュージャパンランボー」は、後藤洋央紀（４５）が制し挑戦権を獲得した。昨年末にＫＯＰＷが封印されたことにより、年始恒例の時間差バトルロイヤルは、団体最高峰王座への挑戦権をかけた戦いに。ＫＯＰＷ２０２４のグレート―Ｏ―カーンとジョシュ・バーネットという異色のマッチアップから始まった同戦で、後藤は４番目に登場。出場全１