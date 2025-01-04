ドジャースと再契約したテオスカー・ヘルナンデス外野手（３２）が３日（日本時間４日）にドジャースタジアムで会見し、チームへの思いを語った。ドジャースを最優先しながらも契約に時間を要してファンを心配させたが、年末に３年６６００万ドル（約１０４億円）で契約。「復帰したいという明確な意思を持っていた。チームメートが自分に自信を与えてくれる。他の場所ではそういうことは得られなかった。ドジャースのユニホー