ポスティングシステムによるメジャー移籍を目指す佐々木朗希（23）。【もっと読む】佐々木朗希「25歳ルールを知らなかった説」…あれだけ《メジャー、メジャー》と言いながら「25歳ルール」によってメジャー球団と契約できるのは日本時間1月16日以降で、ポスティングの交渉期限は同24日午前7時。佐々木はつまり、この間に契約を結ぶことになる。「投手としての素質は大谷翔平（30）や山本由伸（26=ともにドジャース）以上」とい