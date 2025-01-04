箱根駅伝は3日、復路（5区間=109.6キロ）を行い、青学大が2年連続8度目の総合優勝を果たした。【もっと読む】箱根駅伝で活躍、ケニア人留学生の知られざる待遇前日の往路を制した青学は6区の野村が区間新記録をマークするなど、危なげなくたすきをつないで10時間41分19秒の大会新記録でゴールした。2015年の初優勝から11年間で8度目の頂点に導いた原晋監督は、監督別勝利数で最多タイ。大学駅伝を代表する選手層の厚さはもち